Обявиха предсезонния календар в MotoGP за 2026 година

Организаторите на MotoGP обявиха датите на всички предсезонни тестове в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за 2026 година.

Предсезонната подготовка ще започне още на 17 ноември, само ден след финала на сезон 2025 с еднодневен тест на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия. След това ще стартира и зимната пауза, която ще завърши в края на януари, когато ще се проведе традиционния шейкдаун тест на „Сепанг“ в Малайзия.

По традиция в шейкдауна участие ще вземат само тестовите пилоти на отделните марки, новобранците в MotoGP и титулярите на марките, които разполагат с най-голяма свобода за развитие. Към момента това са Хонда и Ямаха, но е възможно да има промяна в това разпределение след края на сезон 2025.

Шейкдаунът ще се проведе между 29 и 31 януари, а няколко дни по-късно, между 3 и 5 февруари, „Сепанг“ ще приеме и първия официален тест за 2026 година, в който участие ще могат да вземат всички титулярни пилоти. Предсезонната подготовка ще приключи с двудневен тест на пистата „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари, а сезон 2026 ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 27 февруари и 1 март.

Предсезонен календар в MotoGP за 2026 година:

Тест на „Рикардо Тормо“, 17 ноември 2025 година

Шейкдаун тест на „Сепанг“, 29-31 януари 2026 година

Тест на „Сепанг“, 3-5 февруари 2026 година

Тест на „Бурирам“, 21-22 февруари 2026 година

Снимки: Gettyimages