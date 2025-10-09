Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Еспаньол
  3. Американски инвеститори станаха собственици на Еспаньол

Американски инвеститори станаха собственици на Еспаньол

  • 9 окт 2025 | 11:27
  • 295
  • 0

Американският инвестиционен фонд Velocity Sports Partners (VSP), който е част от ALK Capital, е новият мажоритарен акционер на Еспаньол, съобщиха от клуба от Ла Лига.

Така VSP вече притежава втори клуб от водещите европейски първенства, след като преди пет години купи и английския Бърнли. Предполага се, че сега фондът е платил около 130 млн. евро за 99,66% от Еспаньол. Любопитното е, че досегашните клубни собственици от Rastar Group придобиха 16,45% от акциите на VSP, така че не се оттеглят изцяло от управлението на “папагалчетата”. От китайската компания прекараха почти 10 години като мажоритарни акционери на каталунския клуб.

Новият президент Алън Пейс внесе яснота относно плановете на американските инвеститори. “Футболът винаги е принадлежал на хората. Нашата роля не е да заменяме завета, а да надградим върху него с грижа, яснота и целенасоченост. Не става въпрос за собственост, а за управление. Бърнли ще продължи да бъде Бърнли. Еспаньол ще продължи да бъде Еспаньол. Всеки клуб ще запази своите ръководство, идентичност, независимост и вземане на решения, като ще бъде ръководен от своите хора заради своите фенове.

Ние сме тук, за да работим честно, внимателно и открито. Да уважаваме миналото, да подкрепяме настоящето и да оформим бъдеще, достойно за традициите и на двата клуба. Така се развива футболът: с неговите хора за неговите хора и винаги с чиста и красива игра. Бих искал да благодаря на Чен Яншенг и на Rastar Group за тяхното управление на Еспаньол. Техните труд и отдаденост положиха силна основа, като гледаме напред към съвместната ни работа, за да отведем клуба на следващото ниво”, заяви Пейс в изявлението на новите собственици.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

  • 9 окт 2025 | 10:05
  • 493
  • 0
Почина треньорът на Бока Хуниорс

Почина треньорът на Бока Хуниорс

  • 9 окт 2025 | 09:50
  • 5130
  • 1
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

  • 9 окт 2025 | 08:28
  • 687
  • 2
Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

  • 9 окт 2025 | 08:22
  • 843
  • 0
Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

  • 9 окт 2025 | 08:01
  • 3861
  • 7
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 15478
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8744
  • 0
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 3243
  • 7
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 7509
  • 4
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 10007
  • 6
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 4146
  • 0