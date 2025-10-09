Американски инвеститори станаха собственици на Еспаньол

Американският инвестиционен фонд Velocity Sports Partners (VSP), който е част от ALK Capital, е новият мажоритарен акционер на Еспаньол, съобщиха от клуба от Ла Лига.
Така VSP вече притежава втори клуб от водещите европейски първенства, след като преди пет години купи и английския Бърнли. Предполага се, че сега фондът е платил около 130 млн. евро за 99,66% от Еспаньол. Любопитното е, че досегашните клубни собственици от Rastar Group придобиха 16,45% от акциите на VSP, така че не се оттеглят изцяло от управлението на “папагалчетата”. От китайската компания прекараха почти 10 години като мажоритарни акционери на каталунския клуб.
Новият президент Алън Пейс внесе яснота относно плановете на американските инвеститори. “Футболът винаги е принадлежал на хората. Нашата роля не е да заменяме завета, а да надградим върху него с грижа, яснота и целенасоченост. Не става въпрос за собственост, а за управление. Бърнли ще продължи да бъде Бърнли. Еспаньол ще продължи да бъде Еспаньол. Всеки клуб ще запази своите ръководство, идентичност, независимост и вземане на решения, като ще бъде ръководен от своите хора заради своите фенове.
Ние сме тук, за да работим честно, внимателно и открито. Да уважаваме миналото, да подкрепяме настоящето и да оформим бъдеще, достойно за традициите и на двата клуба. Така се развива футболът: с неговите хора за неговите хора и винаги с чиста и красива игра. Бих искал да благодаря на Чен Яншенг и на Rastar Group за тяхното управление на Еспаньол. Техните труд и отдаденост положиха силна основа, като гледаме напред към съвместната ни работа, за да отведем клуба на следващото ниво”, заяви Пейс в изявлението на новите собственици.