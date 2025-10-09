Американски инвеститори станаха собственици на Еспаньол

Американският инвестиционен фонд Velocity Sports Partners (VSP), който е част от ALK Capital, е новият мажоритарен акционер на Еспаньол, съобщиха от клуба от Ла Лига.

Така VSP вече притежава втори клуб от водещите европейски първенства, след като преди пет години купи и английския Бърнли. Предполага се, че сега фондът е платил около 130 млн. евро за 99,66% от Еспаньол. Любопитното е, че досегашните клубни собственици от Rastar Group придобиха 16,45% от акциите на VSP, така че не се оттеглят изцяло от управлението на “папагалчетата”. От китайската компания прекараха почти 10 години като мажоритарни акционери на каталунския клуб.

✍️ OFFICIAL STATEMENT | Velocity Sports Partners complete acquisition of RCD Espanyol de Barcelona. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol_EN) October 9, 2025

Новият президент Алън Пейс внесе яснота относно плановете на американските инвеститори. “Футболът винаги е принадлежал на хората. Нашата роля не е да заменяме завета, а да надградим върху него с грижа, яснота и целенасоченост. Не става въпрос за собственост, а за управление. Бърнли ще продължи да бъде Бърнли. Еспаньол ще продължи да бъде Еспаньол. Всеки клуб ще запази своите ръководство, идентичност, независимост и вземане на решения, като ще бъде ръководен от своите хора заради своите фенове.

Estimats pericos i periques, estic molt emocionat de començar oficialment aquest camí amb vosaltres. M’ha commogut molt la vostra càlida benvinguda i també veure la passió que sentiu per aquest Club increïble. Amb el vostre suport, serem aquí per a respectar el passat, conduir el… pic.twitter.com/KH5gaYa3qb — Alan Pace (@AlanPaceBFC) October 9, 2025

Ние сме тук, за да работим честно, внимателно и открито. Да уважаваме миналото, да подкрепяме настоящето и да оформим бъдеще, достойно за традициите и на двата клуба. Така се развива футболът: с неговите хора за неговите хора и винаги с чиста и красива игра. Бих искал да благодаря на Чен Яншенг и на Rastar Group за тяхното управление на Еспаньол. Техните труд и отдаденост положиха силна основа, като гледаме напред към съвместната ни работа, за да отведем клуба на следващото ниво”, заяви Пейс в изявлението на новите собственици.