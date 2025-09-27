Жирона не успя и от седмия опит

Жирона и Еспаньол направиха нулево равенство в първия мач от 7-ия кръг в Ла Лига. Двата отбора отправиха общо 32 удара към вратите, но много малко от тях бяха опасни. Домакините продължават да нямат победа от началото на сезона и заемат 19-о място в класирането с 3 точки.

Еспаньол е 4-ти в подреждането с 12 точки. Тимът на Маноло Гонсалес стартира кампанията много стабилно и до момента загуби само от Реал Мадрид, който е лидер в подреждането с пълен актив от 18 токчи.

Жирона започна активно и организира няколко интерсни атаки. В 12-тата минута силен удар на Иван Мартин затрудни Марко Дмитрович, но той съумя да спаси. Еспаньол отговори с изстрел на Тайрис Долан и изумителна намеса на Пауло Гасанига, който инстинктивно изби в корнер.

В началото на втората част Жирона отново беше по-дейният отбор. Домакините на два пъти изскочиха на удобни позиции, но не намериха начин да преодолеят Дмитрович.

С напредването на времето съперниците ставаха все по-предпазливи. Гостите сякаш бяха доволни от точката, а Жирона не искаше да допусне още една загуба.

В следващия кръг отборът на Мичел ще посрещне Валенсия, а Еспаньол ще е домакин на Бетис.

Снимки: Gettyimages