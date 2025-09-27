Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Жирона
  3. Жирона не успя и от седмия опит

Жирона не успя и от седмия опит

  • 27 сеп 2025 | 00:04
  • 2453
  • 0

Жирона и Еспаньол направиха нулево равенство в първия мач от 7-ия кръг в Ла Лига. Двата отбора отправиха общо 32 удара към вратите, но много малко от тях бяха опасни. Домакините продължават да нямат победа от началото на сезона и заемат 19-о място в класирането с 3 точки.

Еспаньол е 4-ти в подреждането с 12 точки. Тимът на Маноло Гонсалес стартира кампанията много стабилно и до момента загуби само от Реал Мадрид, който е лидер в подреждането с пълен актив от 18 токчи.

Жирона започна активно и организира няколко интерсни атаки. В 12-тата минута силен удар на Иван Мартин затрудни Марко Дмитрович, но той съумя да спаси. Еспаньол отговори с изстрел на Тайрис Долан и изумителна намеса на Пауло Гасанига, който инстинктивно изби в корнер.

В началото на втората част Жирона отново беше по-дейният отбор. Домакините на два пъти изскочиха на удобни позиции, но не намериха начин да преодолеят Дмитрович.

С напредването на времето съперниците ставаха все по-предпазливи. Гостите сякаш бяха доволни от точката, а Жирона не искаше да допусне още една загуба.

В следващия кръг отборът на Мичел ще посрещне Валенсия, а Еспаньол ще е домакин на Бетис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1483
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1941
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1356
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1917
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1688
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1351
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16608
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131439
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60726
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4524
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1913
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2300
  • 3