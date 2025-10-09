Ред Бул търси с обява заместника на главния механик на Верстапен

След края на сезон 2025 във Формула 1 Макс Верстапен ще остане без главния си механик – Мат Колър преминава в Ауди, като това беше потвърдено в дните на Гран При на Сингапур.

Неговият брат близнак – Джон Колър, обаче остава в Ред Бул и е много вероятно да бъде преместен от позицията главен механик на Юки Цунода на мястото на Мат.

Главният механик на Верстапен отива в Ауди

Но според британските закони, Ред Бул са задължени да пуснат обява за вакантната длъжност и затова сега тимът търси нов механик №1 за един от двата си болида във Формула 1.

В обявата не е спомената заплатата за тази позиция, но се предполага, че става въпрос за около 60 000-70 000 лири годишно при 70-часова работна седмица.

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Снимки: Gettyimages