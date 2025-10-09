Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул търси с обява заместника на главния механик на Верстапен

Ред Бул търси с обява заместника на главния механик на Верстапен

  • 9 окт 2025 | 10:11
  • 298
  • 0

След края на сезон 2025 във Формула 1 Макс Верстапен ще остане без главния си механик – Мат Колър преминава в Ауди, като това беше потвърдено в дните на Гран При на Сингапур.

Неговият брат близнак – Джон Колър, обаче остава в Ред Бул и е много вероятно да бъде преместен от позицията главен механик на Юки Цунода на мястото на Мат.

Главният механик на Верстапен отива в Ауди
Главният механик на Верстапен отива в Ауди

Но според британските закони, Ред Бул са задължени да пуснат обява за вакантната длъжност и затова сега тимът търси нов механик №1 за един от двата си болида във Формула 1.

В обявата не е спомената заплатата за тази позиция, но се предполага, че става въпрос за около 60 000-70 000 лири годишно при 70-часова работна седмица.

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?
Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

  • 9 окт 2025 | 09:54
  • 455
  • 1
Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1003
  • 0
Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 1161
  • 0
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

  • 8 окт 2025 | 18:58
  • 683
  • 0
Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2405
  • 0
25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

  • 8 окт 2025 | 17:59
  • 5771
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11984
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6347
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1362
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18945
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2677
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14931
  • 14