Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

Бразилският защитник на Реал Мадрид Едер Милитао в момента е с националния тим на страната си за приятелските мачове с Южна Корея и Япония, като той призна, че е обмислял да прекрати кариерата си заради тежките контузии.

"След втората ми контузия ми минаха много неща през главата. Мислех да спра с футбола, защото не е лесно, но с помощта на съпругата ми, дъщерите ми и съотборниците днес съм тук и искам да играя добре. Бяха две трудни години с две много тежки контузии. Втората я приех по друг начин, защото вече познавах процеса. Не е лесно, трябва да си много привързан към семейството си, към Господ. Липсва ти рутината, тренировките. Вместо това си вкъщи и си зависим от чужда помощ. Благодаря на Господ, че се възстанових и се върнах на високо ниво", сподели той пред бразилските медии.

🚨🗣️Eder Militão: "When I had the 2nd ACL injury, a lot of things went through my head. I thought about retiring from football because it's not easy, but with the help wife, my daughter, and my teammates, I'm here today to play well."

Милитао скъса през 2023 година кръстни връзки на лявото коляно в мач срещу Атлетик Билбао. През ноември 2024 година той скъса вътрешна кръстна връзка на дясното коляно със засегнат менискус.

