  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

  • 8 окт 2025 | 20:15
  • 368
  • 0

Бразилският защитник на Реал Мадрид Едер Милитао в момента е с националния тим на страната си за приятелските мачове с Южна Корея и Япония, като той призна, че е обмислял да прекрати кариерата си заради тежките контузии.

"След втората ми контузия ми минаха много неща през главата. Мислех да спра с футбола, защото не е лесно, но с помощта на съпругата ми, дъщерите ми и съотборниците днес съм тук и искам да играя добре. Бяха две трудни години с две много тежки контузии. Втората я приех по друг начин, защото вече познавах процеса. Не е лесно, трябва да си много привързан към семейството си, към Господ. Липсва ти рутината, тренировките. Вместо това си вкъщи и си зависим от чужда помощ. Благодаря на Господ, че се възстанових и се върнах на високо ниво", сподели той пред бразилските медии.

Милитао скъса през 2023 година кръстни връзки на лявото коляно в мач срещу Атлетик Билбао. През ноември 2024 година той скъса вътрешна кръстна връзка на дясното коляно със засегнат менискус.

Снимки: Gettyimages

