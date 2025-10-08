Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

Формула 1 направи още една крачка към потенциалните си фенове, които досега не са имали досег със световния шампионат – чрез мини сериала в YouTube „Принцесата пасажер“.

В него участва водещата на интернет шоуто „Chicken Shop Date“ Амелия Димолденбърг, а звездите Джордж Ръсел, Оскар Пиастри, Оливър Беарман и Карлос Сайнц я учат да шофира.

I can’t drive, so I thought I’d get @F1 drivers to teach me ! 🏎️ pic.twitter.com/0eAwBmk3TQ — Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) October 8, 2025

Мини сериалът е заснет по време на състезателния уикенд за Гран При на Белгия, като целта е Амелия да се подготви за изпита й за шофьорска книжка, като продуцент е нейната компания.

„Аз не мога да шофирам, но пък се справям отлично със задаването на въпроси и мога да съм страхотен пасажер, затова използвах това“, обясни Амелия.

По-голямата от возенето е съпроводена с очакваното пищене, но има и практически уроци по шофиране, паркиране и други трудни изпитания, в които Амелия напредва бързо, а пилотите от Формула 1 се оказват търпеливи и добри учители. Първият епизод ще може да се гледа другата сряда.

