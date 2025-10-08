25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

На този ден преди точно 25 години Михаел Шумахер сложи край на най-дългата суша на Ферари във Формула 1, печелейки своята първа от пет поредни титли със Скудерията в периода 2000-2004.

Германецът си гарантира своята общо трета световна титла кръг преди края на сезон 2000, печелейки надпреварата за Гран При на Япония на „Сузука“ от полпозишъна пред единствения си съперник за титлата, действащият двукратен шампион Мика Хакинен. По този начин Шумахер слага край на 21-годишното чакане на Черните кончета за пилотска световна титла, което започва след триумфа на Джоди Шектър през сезон 1979.

В момента Скудерията се намира във втория си най-дълъг период без световна титла при пилотите. Последният успех на Черните кончета датира от 2007 година с Кими Райконен. Това означава, че, ако в рамките на следващите три сезона (2026, 2027 и 2028) пилот на Ферари не спечели трофея, това ще бъде най-дългата суша в цялата история на отбора във Формула 1.

Снимки: Gettyimages