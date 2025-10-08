Популярни
  3. Тодор Вълчев: Присъствието на Матей ни кара да показваме не 100, а 120%

Тодор Вълчев: Присъствието на Матей ни кара да показваме не 100, а 120%

  • 8 окт 2025 | 17:38
  • 1191
  • 0

Волейболистът на Локомотив Авиа (Пловдив) Тодор Вълчев коментира пред Sportal.bg как привличането на Матей Казийски се отразява на останалите състезатели от състава на „железничарите“.

Императора, както е известен Казийски, е звездното попълнение на тима на Локомотив, който мнозина сочат за водещ претендент за титлата през новия сезон в efbet Супер волей. А по думите на Вълчев самото присъствие на Казийски кара останалите състезатели от отбора да показват не 100, а 120% от своите възможности, което според него трябва да доведе до успехи на игрището.

21 "Block out" с волейболистите на Локомотив

„Влади (Станков) идва, опитен състезател. За Матей, каквото и да кажем, ще бъде малко. Самото му присъствие на терена ни кара и нас да показваме не 100, а 120%. Така че с неговата игра и с наши усилия се надяваме да спечелим“, заяви Вълчев пред Sportal.bg. Цялото интервю с него може да видите в прикаченото видео.

Снимки: Владимир Иванов

