Мартин Иванов: Ще излъжа, ако кажа, че не очакваме трофея от Суперкупата

Либерото на отбора на Локомотив Авиа (Пловдив) Мартин Иванов говори пред Sportal.bg преди началото на новия сезон в клубния волейбол в България.

За „железничарите“ кампанията ще стартира с турнира за Суперкупата на България, който ще се проведе в края на следващата седмица в зала „Левски София“ в столицата. Пред нашата медия Иванов не скри, че в лагера на Локомотив очакват да вземат трофея следващата неделя. Той също така говори за привличането на Матей Казийски и за наложилата се в последните тенденция българските клубове да разчитат на смесица и опитни състезатели и млади таланти от своите школи.

„Ако кажа, че не очакваме да спечелим трофея, ще излъжа – каза Мартин Иванов за предстоящата Суперкупа. – Даваме всичко възможно от себе си, така че смятаме, че резултатите са въпрос на време. Съответно с колектива, който имаме, и селекцията, която се направи тази година, смятам, че би било добре да стартираме с един трофей.



„Смятам, че за Матей няма нужда да говорим, защото той е професионалист до мозъка на костите си, една енциклопедия за волейбол. Неслучайно в Италия е известен с прозвището Императора. Така че единственото и най-хубавото нещо е, че в нашия отбор има освен възрастни състезатели, има и много млади, които да черпят от неговия опит, атой не го таи в себе си и им го показва“, добави още либерото. Цялото интервю с него може да видите в прикаченото видео.

Снимки: Владимир Иванов