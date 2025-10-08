Найден Найденов пред Sportal.bg: Идването на Матей стимулира отбора

Старши треньорът на волейболния отбор на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов говори пред Sportal.bg и коментира привличането на Матей Казийски в неговия състав и как то се отразява на „железничарите“.

През миналия сезон в efbet Супер волей Локомотив Авиа направи много силен втори полусезон, в който записа 10 победи и само една загуба при гостуването си на Черно море във Варна. Впоследствие пловдивският клуб стигна до сребърните медали в първенството, губейки с 0-3 победи във финалната плейофна серия срещу Левски София.

„След едно такова прекрасно, мога да кажа, представяне през миналия сезон, нормално е очакванията да са да вдигнем, както се казва, още едно стъпало нагоре. Гаранция няма никога, но нашите амбиции са такива, особено с привличането на Матей Казийски, тази наша амбиция си остава. Да, предстои една Суперкупа, като начало, която така ще покаже все пак докъде и как ще се развиват нещата, ще бъде важно за мен като игра и като представяне. Засега отборът тренира много, много, много концентрирано, всички имат невероятно желание да се покажат и да затвърдят своите позиции от предния сезон. Особено с привличането на Матей вече настроението е още по-голямо и той за тях е един стимул да се покажат и пред него и да бъдат в синхрон с един от най-големите играчи в света, така че това всичко е една положителна реакция в отбора.



„За привличането на Матей основна заслуга има нашият спонсор и президент Ивайло Константинов. Той беше водещ в началните преговори с Матей, така че всичко тръгна от него, от Ивайло Константинов. Вече след това разговорите продължиха и с нас. Кога и как Матей ще играе, все още не сме го уточнили на 100%. Работим поетапно. Да мине тази Суперкупа, след това ще видим по-нататък с него“, каза Найден Найденов пред Sportal.bg.

Цялото интервю със старши треньор на Локомотив Авиа (Пловдив), в което той говори още за другите нови попълнения и очакванията за новия сезон, може да видите в прикаченото видео.

