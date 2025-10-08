Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов пред Sportal.bg: Идването на Матей стимулира отбора

Найден Найденов пред Sportal.bg: Идването на Матей стимулира отбора

  • 8 окт 2025 | 16:47
  • 1112
  • 1

Старши треньорът на волейболния отбор на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов говори пред Sportal.bg и коментира привличането на Матей Казийски в неговия състав и как то се отразява на „железничарите“.

През миналия сезон в efbet Супер волей Локомотив Авиа направи много силен втори полусезон, в който записа 10 победи и само една загуба при гостуването си на Черно море във Варна. Впоследствие пловдивският клуб стигна до сребърните медали в първенството, губейки с 0-3 победи във финалната плейофна серия срещу Левски София.

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

„След едно такова прекрасно, мога да кажа, представяне през миналия сезон, нормално е очакванията да са да вдигнем, както се казва, още едно стъпало нагоре. Гаранция няма никога, но нашите амбиции са такива, особено с привличането на Матей Казийски, тази наша амбиция си остава. Да, предстои една Суперкупа, като начало, която така ще покаже все пак докъде и как ще се развиват нещата, ще бъде важно за мен като игра и като представяне. Засега отборът тренира много, много, много концентрирано, всички имат невероятно желание да се покажат и да затвърдят своите позиции от предния сезон. Особено с привличането на Матей вече настроението е още по-голямо и той за тях е един стимул да се покажат и пред него и да бъдат в синхрон с един от най-големите играчи в света, така че това всичко е една положителна реакция в отбора.

„За привличането на Матей основна заслуга има нашият спонсор и президент Ивайло Константинов. Той беше водещ в началните преговори с Матей, така че всичко тръгна от него, от Ивайло Константинов. Вече след това разговорите продължиха и с нас. Кога и как Матей ще играе, все още не сме го уточнили на 100%. Работим поетапно. Да мине тази Суперкупа, след това ще видим по-нататък с него“, каза Найден Найденов пред Sportal.bg.

21 "Block out" с волейболистите на Локомотив

Цялото интервю със старши треньор на Локомотив Авиа (Пловдив), в което той говори още за другите нови попълнения и очакванията за новия сезон, може да видите в прикаченото видео.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Казийски за националите: Надявам се това да е първата крачка към по-големи неща

Казийски за националите: Надявам се това да е първата крачка към по-големи неща

  • 8 окт 2025 | 15:51
  • 2878
  • 5
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3542
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8824
  • 22
Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 13:37
  • 845
  • 0
Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 09:50
  • 2927
  • 3
Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

  • 7 окт 2025 | 21:43
  • 1578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 9507
  • 16
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 16345
  • 32
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3542
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8824
  • 22
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 35511
  • 49
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 18326
  • 21