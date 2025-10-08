Казийски за националите: Надявам се това да е първата крачка към по-големи неща

Легендата на българския и световен волейбол Матей Казийски коментира ексклузивно пред Sportal.bg представянето на националния отбор на България на Световното първенство във Филипините. Както е известно „лъвовете“ грабнаха сребърния медал след едно много силно представяне в Манила.

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Пред Sporta.bg Казийски разкри, че не е могъл да гледа изцяло всички мачове на националите, но е гледал изцяло полуфинала срещу Чехия и финала срещу Италия. Той също така сподели своята надежда този сребърен медал да бъде само първата крачка към едни по-големи успехи в бъдеще.

21

„Да, разбира се, имах шанс, въпреки че в по-голямата част от мачовете само притичвахме, защото се случваха по време на нашите тренировки в Италия. Но притичвахме във всяка почивка да гледаме откъсаци, но полуфинала и финала успях да ги гледам целите. Наистина съм изключително щастлив от техния успех. Страхотно се представиха, невероятно постижение за толкова млад отбор. Надявам се това да е само първата крачка към много по-големи неща“, заяви Казийски пред Sportal.bg. Какво още каза Императора на волейбола, може да видите във видеото отдолу.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов