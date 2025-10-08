Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Казийски за националите: Надявам се това да е първата крачка към по-големи неща

Казийски за националите: Надявам се това да е първата крачка към по-големи неща

  • 8 окт 2025 | 15:51
  • 574
  • 0

Легендата на българския и световен волейбол Матей Казийски коментира ексклузивно пред Sportal.bg представянето на националния отбор на България на Световното първенство във Филипините. Както е известно „лъвовете“ грабнаха сребърния медал след едно много силно представяне в Манила.

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Пред Sporta.bg Казийски разкри, че не е могъл да гледа изцяло всички мачове на националите, но е гледал изцяло полуфинала срещу Чехия и финала срещу Италия. Той също така сподели своята надежда този сребърен медал да бъде само първата крачка към едни по-големи успехи в бъдеще.

21 "Block out" с волейболистите на Локомотив

„Да, разбира се, имах шанс, въпреки че в по-голямата част от мачовете само притичвахме, защото се случваха по време на нашите тренировки в Италия. Но притичвахме във всяка почивка да гледаме откъсаци, но полуфинала и финала успях да ги гледам целите. Наистина съм изключително щастлив от техния успех. Страхотно се представиха, невероятно постижение за толкова млад отбор. Надявам се това да е само първата крачка към много по-големи неща“, заяви Казийски пред Sportal.bg. Какво още каза Императора на волейбола, може да видите във видеото отдолу.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 866
  • 0
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 6052
  • 6
Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

Марица (Пловдив) ще разчита на Борислава Съйкова и през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 13:37
  • 628
  • 0
Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 09:50
  • 2740
  • 3
Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

  • 7 окт 2025 | 21:43
  • 1529
  • 0
Билетите за Суперкупата на България по волейбол вече са в продажба

Билетите за Суперкупата на България по волейбол вече са в продажба

  • 7 окт 2025 | 20:53
  • 1682
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 3657
  • 2
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 10483
  • 15
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 866
  • 0
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 6052
  • 6
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 30762
  • 40
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 15532
  • 18