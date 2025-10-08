След предупреждението от БФС: Спартак (Вн) свика беседа с феновете, за да се обсъди състоянието на клуба

Спартак (Варна) излезе с официално съобщение, с което покани феновете на клуба на открита беседа на 12 октомври (неделя). На нея ще бъдат обсъдени финансовото и административно състояние на клуба, както и спортно-технически въпроси. Ще се разгледа и актуалната ситуация с лицензирането на отбора.

Припомняме, че по-рано днес БФС излезе с актуално становище, с което стана ясно, че лицензът на Спартак е под заплаха, тъй като “соколите” имат нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващи се задължения към НАП.

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

Ето какво пишат от Спартак:

Официално съобщение

Уважаеми фенове на Спартак Варна,

Ръководството и спортно-техническият щаб на клуба Ви канят на открита беседа, която ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа в Конферентната зала на CAMPUS 90, на адрес: бул. „Цар Освободител“ 90, 9000 Варна.

Срещата е организирана с цел открит диалог и прозрачност пред всички привърженици на клуба.

В рамките на беседата ще бъдат обсъдени две основни теми:

Финансово и административно състояние на клуба – ще бъдат представени детайли относно текущото управление, структурата и начините, по които се случват процесите в клуба. Ще бъде разгледана и актуалната ситуация във връзка с лицензирането и разговорите с Българския футболен съюз (БФС), както и предприетите действия за осигуряване на устойчивото бъдеще на Спартак.

Спортно-технически въпроси – ще бъде направен преглед на състоянието на отбора, представянето до момента, както и актуална информация относно контузии, подготовка и бъдещи цели.

Каним всички фенове на Спартак, които обичат и подкрепят клуба, да присъстват и да се включат в разговора.

Вашето мнение е важно – заедно градим бъдещето на Спартак!