Гьоко доволен: Играхме с трима нападатели срещу водещ отбор, не се затваряме

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски похвали момчетата си след равенството 1:1 с ЦСКА 1948 в Бистрица. Специалистът от Северна Македония призна, че на отборът му има нужда от леко подобрение в атака.

"В мача срещу Славия не ни стигна 1 минута да направим смените. Не исках и този път да става така. ЦСКА 1948 е отбор от челото на класирането, искаха да победят, а аз съм доволен от моите момчета. Правеха всичко както трябва, раздаваха се. Хубаво би било да можем още малко, да бъде по-агресивни и по-опитни. След всеки мач повтарям, че имаме много млади футболисти. За тези 11 мача загубихме 5-6 точки за много малко. Играхме с трима нападатели срещу водещ отбор, не се затваряме, много съм доволен.

Стояхме равностойно, те са много силен отбор, чужденци и опитни футболисти имат. Ние обаче играем открито, от мач на мач ще бъдем все по-добри. В първите 6-7 мача нямахме нападение, сега мисля, че имаме перспективни футболисти - Цецо и Дамян. Имам халфова линия, която всеки треньор би искал да има. В атака ни трябва още малко", каза бившият наставник на ЦСКА.