Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

Едно от последните нови попълнения на "соколите" Тиерно Милимоно все още не попада в групата за срещите на Спартак Варна. Милимоно тренира наравно с останалите, но не е подготвен кондиционно след пристигането си в отбора и това е причината треньорският щаб на варненци да не го включва в игра.

23-годишният мадагаскарец е типичен ляв бек, на когото се възлагат надежди за бъдещето. Интересно е, че на твърде дефицитния пост ляв защитник Спартак има сериозна конкуренция, където действат Лукаш Магджински и Алекдсндър Георгиев.

В началото на първенството на тази позиция дори бе използван и офанзивният полузащитник Дамян Йорданов заради по силния ляв крак. Либерийският нападател Колако Джонсън също бе приет с големи очаквания за отбора, но се оказа, че освен издаване на визата, която забави пристигането му, има и здравословен проблем. Джонсън в с хронична травма в областта на хълбока и се наложи да лети до чужбина, за да бъдат направени допълнителни изследвания.

/Пламен Трендафилов/