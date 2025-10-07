Популярни
Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

  • 7 окт 2025 | 09:55
  • 635
  • 1

Едно от последните нови попълнения на "соколите" Тиерно Милимоно все още не попада в групата за срещите на Спартак Варна. Милимоно тренира наравно с останалите, но не е подготвен кондиционно след пристигането си в отбора и това е причината треньорският щаб на варненци да не го включва в игра.

23-годишният мадагаскарец е типичен ляв бек, на когото се възлагат надежди за бъдещето. Интересно е, че на твърде дефицитния пост ляв защитник Спартак има сериозна конкуренция, където действат Лукаш Магджински и Алекдсндър Георгиев.

В началото на първенството на тази позиция дори бе използван и офанзивният полузащитник Дамян Йорданов заради по силния ляв крак. Либерийският нападател Колако Джонсън също бе приет с големи очаквания за отбора, но се оказа, че освен издаване на визата, която забави пристигането му, има и здравословен проблем. Джонсън в с хронична травма в областта на хълбока и се наложи да лети до чужбина, за да бъдат направени допълнителни изследвания. 

/Пламен Трендафилов/

