  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Деян Лозев претърпя успешна операция на счупена скула

Деян Лозев претърпя успешна операция на счупена скула

  • 8 окт 2025 | 11:46
  • 348
  • 0

Въпреки тежките атмосферни условия и проливните дъждове по Северното Черноморие през последните дни, Спартак (Варна) продължава подготовката си по план. На този етап не се предвижда изиграване на контролна среща по време на паузата в първенството. Полузащитникът Деян Лозев претърпя успешна операция на счупена скула, след като пострада в двубоя срещу Славия. Очаква се той да бъде готов за предстоящите мачове.

В последните си три гостувания варненци спечелиха пет точки, с което затвърдиха мнението, че нито един отбор от Efbet Лига не бива да подценява потенциала им. След като заслужено измъкнаха точка срещу ЦСКА 1948 в София, "соколите" се подготвят за ново трудно изпитание. След паузата Спартак гостува на шампиона Лудогорец на стадион "Хювефарма Арена" – поредно сериозно предизвикателство за варненския тим.

