Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 792
  • 0

Броени седмици, след като собственикът на търговските права на MotoGP Дорна информира тимовете, че представянето на новия сезон ще е в Сингапур, сега стана ясно, че всъщност церемонията ще е в столицата на Малайзия Куала Лумпур.

В понеделника след Гран При на Каталуния, отборите и Дорна се срещнаха в Монтмело и тогава се разбраха за Сингапур, като представянето ще е в същия формат, в който беше тази година в Банкок и церемонията беше добре приета от тимовете и от феновете в цял свят.

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Някои тимове вече започнаха да организират пътуването от „Сепанг“, където ще е първият тест преди сезон 2026 в началото на февруари, за Сингапур, като става въпрос за 4 часа пътуване с автомобил. Но заради „логистични и оперативни проблеми“ в Дорна заложиха на по-консервативно решение – представянето ще е в Куала Лумпур, като столицата е на по-малко от час път от „Сепанг“.

Датите на представянето остават същите – вечерта на 6 февруари и през целия 7 февруари. Това осигурява достатъчно време на тимовете за транспорт, тъй като тестовете приключват на 5 февруари.

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

С това решение предсезонният календар на MotoGP е напълно готов. Шейкдаунът на „Сепанг“ ще е от 29 до 31 януари, като там ще карат тестпилотите и новаците, от 3 до 5 февруари е официалният тест. Следва представянето на сезона на 6 и 7 февруари, а вторите тестове са на 21-22 февруари на пистата „Бурирам“ в Тайланд. Там на 1 март ще стартира и сезон 2026 в MotoGP.

Снимки: Gettyimages

