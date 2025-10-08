Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар по адрес на рефера Георги Кабаков, който беше изваден от футбола за неопределено време от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

"Георги Кабаков - Нотариуса", написа бизнесменът срещу новината, че съдията е наказан. По-надолу Найденов започна да коментира с фенове: "Абе и на мачове на Левски срещу нас е помагал на сините. Архивите са живи", "Друго е, когато Нотариуса е изписан… останалите корумпета като Попи, Драго, Гината... вече имат едно наум", "Нотариуса трябва да бъде държан далеч от футбола. Много нагло корумпе е", "Важното е, че Нотариуса вече е жигосан", и т.н.