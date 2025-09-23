Стоян Колев влиза в щаба на младежите

Бившият страж на ЦСКА Стоян Колев ще влезе в щаба на младежкия национален отбор. В момента той отговаря за подготовката на вратарите на втородивизионния Хебър. Колев става част от екипа на друг "червен" кадър при "трикольорите" - Тодор Янчев. Двамата изгледаха заедно в ложите двубоя на Славия и Берое преди два дни.

Синът на Стойчо Младенов ще помага на Тодор Янчев при младежите

Предстои назначението на двамата да бъде обявено официално в сряда. Тогава трябва да се проведе Изпълком на БФС. Именно той трябва да утвърди раздялата с вече бившия селекционер на националите Илиан Илиев и смяната му с досегашният треньор на младежите Александър Димитров. Като той преминава при мъжете с щаба си. Димитров ще има нелеката задача през октомври да постигне добри резултати в световните квалификации - приемаме Турция, а след това гостуваме на Испания.

През ноември пък ни чакат домакинство на Грузия и визита на комшиите. "Лъвовете" започнаха пресявките за Мондиал 2026 с две загуби с по 0:3 - "Ла Фурия Роха" на Националния стадион "Васил Левски" и Грузия в Тбилиси.