Билетите за Суперкупата на България по волейбол вече са в продажба

Билетите за финалния турнир за Суперкупата на България по волейбол за мъже вече се продават, като мачовете ще се играят в залата "Левски София" в уикенда на 18 и 19 октомври, съобщиха от федерацията.

Отборите на Левски, Берое, Локомотив Авиа и Нефтохимик ще се борят за първия трофей от новия сезон. Българският клубен волейбол открива сезон 2025/26 с най-очакваното събитие в есенния календар - Суперкупата на България, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София“, гр. София.

Феновете вече могат да си осигурят място за двудневния волейболен спектакъл, в който ще участват четири от най-силните отбора у нас.

Шампионът и носител на последните две Суперкупи - Левски София, ще се опита да защити трофея за трети пореден път. Вицешампионът Локомотив Авиа идва след впечатляващ дебют в мъжкия ни елит през изминалия сезон и също е сред големите фаворити. През август пловдивчани обявиха най-звездния трансфер в българския клубен волейбол в последните години - Матей Казийски вече е част от редиците на мъжкия отбор. Към пловдивчани в битката за Суперкупата се присъединяват амбициозният Берое 2016 и опитният тим на Нефтохимик, като всички четири отбора ще представят България в европейските клубни турнири този сезон.

Програмата включва полуфинали в събота (18 октомври) и голям финал в неделя (19 октомври), когато ще бъде определен носителят на Суперкупата за 2025г.

Турнирът ще даде официален старт на новия сезон, а шампионатът в елита ще започне седмица по-късно.