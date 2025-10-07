Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев ще е гост в Block Out

Любо Ганев ще е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 353
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев днес ще е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с начален час 11:00.

Щастливият президент на БФВ вчера навърши 60 години и е изключително горд от постиженията на българския волейбол през 2026 година.

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

В предаването Block Out водещият Ивайло Банчев ще говори с Любо Ганев за “волейболната лудост на България”, за успехите на националните ни отбори, за Евроволей 2026, за бъдещето на женския национален отбор и за още много теми, които вълнуват феновете на спорта и волейбола в България.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Франческо Кадеду: Ще се опитам да внеса някои от идеите от националния отбор в Нефтохимик

Франческо Кадеду: Ще се опитам да внеса някои от идеите от националния отбор в Нефтохимик

  • 7 окт 2025 | 03:15
  • 5097
  • 2
Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

  • 6 окт 2025 | 18:20
  • 1745
  • 0
Борис Начев започна тренировки с Падуа

Борис Начев започна тренировки с Падуа

  • 6 окт 2025 | 18:11
  • 1697
  • 0
Виктория Коева остава в отбора на Марица

Виктория Коева остава в отбора на Марица

  • 6 окт 2025 | 17:43
  • 825
  • 0
Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

  • 6 окт 2025 | 17:00
  • 3071
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Във Филипините не вдигнах телефона дори на Хулио Веласко

Джанлоренцо Бленджини: Във Филипините не вдигнах телефона дори на Хулио Веласко

  • 6 окт 2025 | 15:46
  • 4392
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 494
  • 3
ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 27672
  • 234
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 9488
  • 7
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 18280
  • 4
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 17429
  • 21