Любо Ганев ще е гост в Block Out

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев днес ще е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out с начален час 11:00.

Щастливият президент на БФВ вчера навърши 60 години и е изключително горд от постиженията на българския волейбол през 2026 година.

В предаването Block Out водещият Ивайло Банчев ще говори с Любо Ганев за “волейболната лудост на България”, за успехите на националните ни отбори, за Евроволей 2026, за бъдещето на женския национален отбор и за още много теми, които вълнуват феновете на спорта и волейбола в България.