Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев коментира пред Sportal.bg ситуацията с договора на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини, който е за 3+2 години. Активирането на опцията за продължаване на контракта е най-логичното нещо, каза Ганев в студиото на нашата медия.

“Договорът на Бленджини е за 3+2 години. Бяхме се разбрали, ако постигнем две от трите поставени цели, автоматично да се продължи опцията. Съвсем естествено е да му бъде продължен договор за 2028-а.

“Такъв треньор трябва да разполага със силен щаб, трябва да му осигурим и условията за работа. Кико като отиде в Арена СамЕлион каза, че не е виждал такова нещо. Така че благодаря на инж. Петър Георгиев, това ще стане домът на волейбола”, сподели в разговор с Ивайло Банчев в предаването Block Out на Sportal.bg Любо Ганев.

Легендата на родния волейбол добави, че Бленджини вече е дал своето предложение за програма на мачовете на националния ни тим на Европейското първенство, на което ние ще бъдем съдомакини. Финалното решение обаче ще бъде на CEV.

“Очертали сме контурите на програмата. Кико е дал предложението, но докато не бъде одобрено от CEV, не е финално.

По принцип винаги най-силните отбори се оставят да играят последни. Всичко е в ръцете на Кико Бленджини, той най-добре знае каква трябва да е последователността на мачовете”, сподели Любо Ганев.

