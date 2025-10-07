Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо

Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо

  • 7 окт 2025 | 13:05
  • 1214
  • 0

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев коментира пред Sportal.bg ситуацията с договора на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини, който е за 3+2 години. Активирането на опцията за продължаване на контракта е най-логичното нещо, каза Ганев в студиото на нашата медия.

“Договорът на Бленджини е за 3+2 години. Бяхме се разбрали, ако постигнем две от трите поставени цели, автоматично да се продължи опцията. Съвсем естествено е да му бъде продължен договор за 2028-а.

15 "Block out" с Любо Ганев

“Такъв треньор трябва да разполага със силен щаб, трябва да му осигурим и условията за работа. Кико като отиде в Арена СамЕлион каза, че не е виждал такова нещо. Така че благодаря на инж. Петър Георгиев, това ще стане домът на волейбола”, сподели в разговор с Ивайло Банчев в предаването Block Out на Sportal.bg Любо Ганев.

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Легендата на родния волейбол добави, че Бленджини вече е дал своето предложение за програма на мачовете на националния ни тим на Европейското първенство, на което ние ще бъдем съдомакини. Финалното решение обаче ще бъде на CEV.

“Очертали сме контурите на програмата. Кико е дал предложението, но докато не бъде одобрено от CEV, не е финално.

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

По принцип винаги най-силните отбори се оставят да играят последни. Всичко е в ръцете на Кико Бленджини, той най-добре знае каква трябва да е последователността на мачовете”, сподели Любо Ганев.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8486
  • 7
Франческо Кадеду: Ще се опитам да внеса някои от идеите от националния отбор в Нефтохимик

Франческо Кадеду: Ще се опитам да внеса някои от идеите от националния отбор в Нефтохимик

  • 7 окт 2025 | 03:15
  • 9338
  • 2
Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

Асистент на Бленджини повежда Нефтохимик на турнир в Бургас

  • 6 окт 2025 | 18:20
  • 1930
  • 0
Борис Начев започна тренировки с Падуа

Борис Начев започна тренировки с Падуа

  • 6 окт 2025 | 18:11
  • 1921
  • 0
Виктория Коева остава в отбора на Марица

Виктория Коева остава в отбора на Марица

  • 6 окт 2025 | 17:43
  • 897
  • 0
Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

Мартин Атанасов: Празнувахме толкова много в България! Надявам следващия път медалът да е златен

  • 6 окт 2025 | 17:00
  • 3315
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8486
  • 7
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 18746
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 3586
  • 2
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 7608
  • 2
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7316
  • 61
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 13980
  • 21