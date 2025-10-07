Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Полякинята Ига Швьонтек започна силно представянето си на тенис турнира в китайския град Ухан УТА 1000 на твърди кортове с награден фонд 3,654 милиона долара, като й трябваха само 79 минути, за да се наложи над чехкинята Мари Боузкова с 6:1, 6:1. Така Швьонтек, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг, след като почива на старта на силния турнир. Тя направи шест пробива в мача. На осминафиналите полякинята чака победителката от двубоя между швейцарката Белинда Бенчич и Елизе Мертенс от Белгия.

Ига Швьонтек стана и първата тенисистка от 1990 насам, която печели първите си мачове в 68 поредни турнира.

Firing on all cylinders 🚀@iga_swiatek makes her Wuhan debut in style, defeating Bouzkova 6-1, 6-1.#WuhanOpen pic.twitter.com/qrdkAAhTZT — wta (@WTA) October 7, 2025

Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение

В първия кръг в Ухан японката Наоми Осака победи Лейла Фернандес от Канада в три сета - 4:6, 7:5, 6:3.

Американката Ан Ли се наложи над Ема Ръдукану след 6:1, 4:1 и отказване на британката, която не успя да довърши срещата. София Кенин от САЩ направи обрат срещу Анастасия Захарова от Русия след 3:6, 7:6 (5), 6:3.

Изненада поднесе китайката Шуай Чжан, който надигра американката Ема Наваро с 6:2, 2:6, 6:3 за близо час и 40 минути.

Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

Чехкинята Линда Носкова победи Юлия Путинцева от Казахстан с 6:4, 4:6, 7:6 (2), а напред продължава и Сорана Кирстя от Румъния, която поведе на латвийката Елена Остапенко с 6:0 и 2:1, преди съперничката й да се откаже.

В последния мач за деня 37-годишната германката Лаура Зигемунд също направи изненада, като победи руската тийнейджърка Мира Андреева след 6:7 (4), 6:3, 6:3 за малко повече от три часа на корта.

