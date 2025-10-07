Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

  • 7 окт 2025 | 19:39
  • 502
  • 0
Швьонтек напредва в Ухан и подобри рекорд от 1990 година

Полякинята Ига Швьонтек започна силно представянето си на тенис турнира в китайския град Ухан УТА 1000 на твърди кортове с награден фонд 3,654 милиона долара, като й трябваха само 79 минути, за да се наложи над чехкинята Мари Боузкова с 6:1, 6:1. Така Швьонтек, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг, след като почива на старта на силния турнир. Тя направи шест пробива в мача. На осминафиналите полякинята чака победителката от двубоя между швейцарката Белинда Бенчич и Елизе Мертенс от Белгия.

Ига Швьонтек стана и първата тенисистка от 1990 насам, която печели първите си мачове в 68 поредни турнира.

Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение
Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение

В първия кръг в Ухан японката Наоми Осака победи Лейла Фернандес от Канада в три сета - 4:6, 7:5, 6:3.

Американката Ан Ли се наложи над Ема Ръдукану след 6:1, 4:1 и отказване на британката, която не успя да довърши срещата. София Кенин от САЩ направи обрат срещу Анастасия Захарова от Русия след 3:6, 7:6 (5), 6:3.

Изненада поднесе китайката Шуай Чжан, който надигра американката Ема Наваро с 6:2, 2:6, 6:3 за близо час и 40 минути.

Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай
Джокович стигна четвъртфинал в Шанхай

Чехкинята Линда Носкова победи Юлия Путинцева от Казахстан с 6:4, 4:6, 7:6 (2), а напред продължава и Сорана Кирстя от Румъния, която поведе на латвийката Елена Остапенко с 6:0 и 2:1, преди съперничката й да се откаже.

В последния мач за деня 37-годишната германката Лаура Зигемунд също направи изненада, като победи руската тийнейджърка Мира Андреева след 6:7 (4), 6:3, 6:3 за малко повече от три часа на корта.

"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу
"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу
Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

Димитър Кузманов с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Гърция

  • 7 окт 2025 | 15:18
  • 402
  • 0
Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

Аматьори срещу топ професионалисти в битка за 1 млн. долара в Австралия

  • 7 окт 2025 | 15:02
  • 576
  • 0
"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу

"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу

  • 7 окт 2025 | 14:39
  • 1632
  • 0
Успешен старт на Юлия Стаматова в Ираклион

Успешен старт на Юлия Стаматова в Ираклион

  • 7 окт 2025 | 14:01
  • 619
  • 0
Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение

Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение

  • 7 окт 2025 | 13:53
  • 579
  • 0
Огромно постижение е за втори пореден път да победя Зверев, доволен е Риндеркнех

Огромно постижение е за втори пореден път да победя Зверев, доволен е Риндеркнех

  • 6 окт 2025 | 21:57
  • 834
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 4778
  • 12
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 2894
  • 1
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 17223
  • 31
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 47062
  • 42
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 6330
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 13532
  • 6