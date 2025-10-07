"Фондация Григор Димитров" изпраща родни таланти на лагер в Академията на Муратоглу

"Фондация Григор Димитров" ще изпрати две деца на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу. 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от тенис клуб Хасково 2015 ще заминат в средата на октомври, за да тренират и да се подготвят в прочутата академия.

Патрик Муратоглу лично ще наблюдава тренировките и ще следи за развитието на младите таланти. Фондацията на българския тенисист ще финансира изцяло престоя им там, като ще им бъдат покрити всички разходи. В академията децата ще имат възможност не само да натрупат знания и опит, но и ще могат да се докоснат до големи имена от световния тенис, които да ги вдъхновят.

Това е втори път , в който "Фондация Григор Димитров" си партнира с Академията на Патрик Муратоглу. През месец май 2025 година децата бяха придружени от бащата на Григор Димитров - Димитър Димитров и взеха участие в програмата "Champ’Seeds" в академията , като се включиха в едноседмични занимания заедно с други тенис таланти от целия свят. Младите тенисисти участваха в тестове, тренировки и приятелски мачове и бяха наблюдавани лично от най-добрия български тенисист Григор Димитров и от Патрик Муратоглу.

От фондацията уточниха, че тази инициатива ще продължи и през следващата година и ще продължи да подпомага развитието на млади таланти.