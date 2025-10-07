Ема Радукану се оттегли от Ухан заради неразположение

Ема Радукану се оттегли от турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) от сериите WТА 1000 поради неразположение.

Британката започна с пробив в първия гейм в сблъсъка с американката Ан Ли, но след това видимо не изглеждаше добре физически и отстъпи в първия сет с 1:6, а във втория при 1:4 прекрати участието си.

За причина за оттеглянето на Радукану беше посочено замаяност, а американката Ли каза: "Надявам се, че ще се почувства по-добре. Не знам какво се е случило, но към края можеше да се види, че може би не се движеше толкова много. Но за мен това беше добър мач.“

Последните няколко седмици бяха трудни за Радукану, номер 30 в света, която загуби мачовете си срещу Барбора Крейчикова и Джесика Пегула, съответно на турнирите в Сеул и Пекин.

Ан Ли, 46-а в света, ще се изправи срещу деветата поставена Екатерина Александрова във втория кръг.

Горещите и влажни условия в Китай създадоха проблеми на редица състезателки, като единадесетата поставена Наоми Осака се пребори с дълъг мач, побеждавайки Лейла Фернандес с 4:6, 7:5, 6:3.