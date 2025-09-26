Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Коул Палмър аут до паузата за националните отбори

Коул Палмър аут до паузата за националните отбори

  • 26 сеп 2025 | 13:53
  • 1928
  • 1

Голмайсторът на Челси за миналия сезон Коул Палмър ще бъде извън терените за около три седмици. Това означава, че той няма да играе до следващата пауза за мачовете на националните отбори в началото на октомври. Той ще пропусне мачовете срещу Брайтън и Ливърпул в Премиър Лийг и срещата с Бенфика в Шампионската лига.

“Решихме да защитим Коул малко, за да не се влоши контузия. Решихме да му дадем почивка 2-3 седмици до паузата за националните отбори, за да може да се възстанови на 100 процента и да бъде готов след паузата. Не мисля, че ще има нужда от операция”, обясни мениджърът на Челси Енцо Мареска.

Наставникът допълни, че Тосин Адарабиойо и Уесли Фофана са с травми и ще пропуснат утрешния двубой срещу Брайтън. Вратарят Роберт Санчес също ще пропусне мача, тъй като е наказан. “Роберт беше много добър дълъг период от време. Последната част на миналия сезон и началото на този той беше фантастичен. Допусна грешка срещу Манчестър Юнайтед и знае това. Казвал съм много пъти, че когато един вратар допусне грешка или един халф, няма разлика”, коментира Мареска.

“Опитваме се да правим ротации поради броя на мачовете. Понякога това не е възможно, защото нямаш достатъчно играчи. В момента, по различни причини, имаме проблеми. Имаме седем или осем играчи с контузии. Дали това е следствие от миналия сезон? Не знам”, каза още италианецът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1431
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1870
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1300
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1887
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1654
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16151
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130989
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60137
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4398
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1858
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2238
  • 3