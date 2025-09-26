Коул Палмър аут до паузата за националните отбори

Голмайсторът на Челси за миналия сезон Коул Палмър ще бъде извън терените за около три седмици. Това означава, че той няма да играе до следващата пауза за мачовете на националните отбори в началото на октомври. Той ще пропусне мачовете срещу Брайтън и Ливърпул в Премиър Лийг и срещата с Бенфика в Шампионската лига.

“Решихме да защитим Коул малко, за да не се влоши контузия. Решихме да му дадем почивка 2-3 седмици до паузата за националните отбори, за да може да се възстанови на 100 процента и да бъде готов след паузата. Не мисля, че ще има нужда от операция”, обясни мениджърът на Челси Енцо Мареска.

🚨 Cole Palmer will be out of action until after the next international break with a groin problem.



🗣️ Enzo Maresca: "We have decided to rest him for 2-3 weeks until the international break to see if he can recover 100%.



I don’t think he needs surgery. It’s just a matter of… pic.twitter.com/GZ9jEGvw6h — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 26, 2025

Наставникът допълни, че Тосин Адарабиойо и Уесли Фофана са с травми и ще пропуснат утрешния двубой срещу Брайтън. Вратарят Роберт Санчес също ще пропусне мача, тъй като е наказан. “Роберт беше много добър дълъг период от време. Последната част на миналия сезон и началото на този той беше фантастичен. Допусна грешка срещу Манчестър Юнайтед и знае това. Казвал съм много пъти, че когато един вратар допусне грешка или един халф, няма разлика”, коментира Мареска.

“Опитваме се да правим ротации поради броя на мачовете. Понякога това не е възможно, защото нямаш достатъчно играчи. В момента, по различни причини, имаме проблеми. Имаме седем или осем играчи с контузии. Дали това е следствие от миналия сезон? Не знам”, каза още италианецът.