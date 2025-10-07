Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров посрещна на стадион "Георги Аспарухов" Хуан Фуентес Фернандес. Испанският специалист е директор на Глобалната лаборатория за тестване на спортни иновации във Валенсия GSIC на Microsoft.

В срещата участваха директорът на Академия Левски Елин Топузаков и Мартин Младенов от Международния отдел на клуба. Фуентес представи услугите на Глобалната лаборатория за тестване на спортни иновации във Валенсия GSIC на Microsoft, част от която са над 500 футболни и спортни федерации, клубове и технологични компании.

В кариерата си Фернандес е работил девет години като ръководител на отдела за международно разширяване на испанската La Liga в Близкия изток и Северна Африка, както и този за Северна Европа. Публикувал е казуса с La Liga за Harvard Business School и е разработил ключови проекти за La Liga, като например La Liga Extra. Той е консултирал и няколко клуба на Ла Лига по отношение на стратегическия/международния растеж.

Хуан Фуентес Фернандес е признат за експертния си опит в спортните иновации, международното развитие и инвестициите в спортни технологии.