Осем футболисти на Левски ще бъдат национали

  • 6 окт 2025 | 16:35
Осем футболисти от Левски получиха повиквателни за своите национални отбори. Освен Марин Петков, Кристиан Димитров, Радослав Кирилов и Светослав Вуцов, които ще са част от мъжкия отбор на България, Мустафа Сангаре и Никола Серафимов също ще представят своите страни. Нападателят ще води атаката на Мали, а Серафимов е в състава на Северна Македония.

Ето какво пишат от Левски:

8 Футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за предстоящите срещи на националните отбори в началото на октомври 2025 г.

Марин Петков, Кристиан Димитров, Радослав Кирилов и Светослав Вуцов са извикани в състава на България за световните квалификации срещу Турция (11.10) и Испания (14.10).

Асен Митков и Борислав Рупанов ще бъдат част от младежкия национален отбор на България за квалификациите за Европейско първенство срещу Португалия (10.10) и Чехия (14.10).

Мустафа Сангаре ще защитава цветовете на Мали в световните квалификации – зона Африка, срещу Чад (08.10) и Мадагаскар (12.10).

Никола Серафимов е в състава на Северна Македония за световните квалификации срещу Белгия (10.10) и Казахстан (13.10).

ПФК „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи!

