Левски обяви програмата си до края на седмицата. Днес “сините” почиват, а след това ще имат четири последователни тренировки, като една от тях ще бъда открита. В събота и неделя футболистите отново ще са в почивка.
Ето какво пишат от клуба:
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 12 октомври, неделя, е следната:
6 октомври, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
7 октомври, вторник:
16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
8 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –
9 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
10 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
11 октомври, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
12 октомври, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.