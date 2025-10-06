Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до края на седмицата

Левски обяви програмата си до края на седмицата

  • 6 окт 2025 | 10:57
  • 386
  • 0

Левски обяви програмата си до края на седмицата. Днес “сините” почиват, а след това ще имат четири последователни тренировки, като една от тях ще бъда открита. В събота и неделя футболистите отново ще са в почивка.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Ето какво пишат от клуба:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 12 октомври, неделя, е следната:

6 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

7 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

8 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –

9 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

10 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

11 октомври, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

12 октомври, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив) U17 спечели приза за най-добро спасяване на месец август

Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив) U17 спечели приза за най-добро спасяване на месец август

  • 6 окт 2025 | 10:00
  • 646
  • 0
Нико Петров с любопитно сравнение и суперлативи за Сангаре: Той е като център в баскетбола

Нико Петров с любопитно сравнение и суперлативи за Сангаре: Той е като център в баскетбола

  • 6 окт 2025 | 09:27
  • 2334
  • 0
Петър Андреев се дърпа за нов договор с Локо (Пловдив)

Петър Андреев се дърпа за нов договор с Локо (Пловдив)

  • 6 окт 2025 | 09:16
  • 820
  • 0
Фабиен ще бъде готов след паузата

Фабиен ще бъде готов след паузата

  • 6 окт 2025 | 09:09
  • 1092
  • 0
Румен Чандъров: В България не могат да си позволят Бертран Фурие

Румен Чандъров: В България не могат да си позволят Бертран Фурие

  • 6 окт 2025 | 09:04
  • 1746
  • 0
Стоичков поздрави Ганев за юбилея

Стоичков поздрави Ганев за юбилея

  • 6 окт 2025 | 08:18
  • 5183
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 3871
  • 2
На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

  • 6 окт 2025 | 10:59
  • 1869
  • 1
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 171063
  • 521
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 46414
  • 59
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 28623
  • 5
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 6232
  • 0