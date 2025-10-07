Преслав Петков: Ние сме едно семейство - всеки е готов на всичко за другия

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България отбелязаха нова златна страница в историята си, достигайки финала на световното първенство и печелейки сребърните медали в надпреварата.

Центърът Преслав Петков, който имаше ключови изяви във важни за "лъвовете" срещи, говори в специално интервю пред BGvolleyball.com. 21-годишният състезател заяви, че много важен за успеха е бил фактът, че състезателите са като семейство, и, че две негови мечти са станали реалност това лято. Повече - четете в следващите редове:

Завършихте със сребърните медали на световното първенство. Как се чувстваш?

Чувствам се прекрасно. Сребърните медали означават, че трудът ни през това дълго лято се отплаща. Със сигурност ни трябваше малко време на всички, за да осъзнаем какво точно сме постигнали.

За първи път в мъжкия национален отбор, но вече на върха. Какво означава това за теб?

Означава много, наистина много. Радвам се, че съм привлякъл погледа на треньора, и, че ми гласува доверие. Надявам се, че го използвам по най-добрия начин.

Какво смяташ, че не ни достигна срещу Италия?

Не ни достигна опит. Италианците са играли няколко финала, знаят какво е усещането и общо взето как се играят такъв тип мачове.

Вярвахте ли, че можете да стигнете до финала?

Разбира се, че вярвахме. Все пак ако ние първи не си повярваме, как ще убедим другите.

Кое беше ключовото за успеха ви като цяло?

Ключовото за успеха беше това, че ние сме едно семейство. На игрището няма индивидуалности, а има един колектив, в който всеки е готов на всичко за човека до себе си.

Равносметката ти за лятото с националния отбор?

Това беше едно невероятно лято изпълнено с много пот, много труд и безкрайни часове в залата, и в края показахме, че всичко си заслужаваше.

Предстои ти интересен сезон - реализира първи трансфер в чужбина.

Да, така е. Развълнувам съм. Знам, че момчетата там следят какво правим и ме чакат.

Ще играеш в Серия А2. Какво знаеше за първенството, преди да подпишеш?

Още миналата година следях първенството, понеже имам приятели, които играят там и знам горе-долу какво представлява.

А за отбора (Ромео Соренто)?

За отбора знам, че там също са като семейство. Градчето не е голямо, но всички се интересуват от волейбол и има много хубава връзка между фенове и отбор.

Амбициите ти с новия отбор?

Да излизаме всеки мач за победа и да се класираме възможно най-нагоре.

Много състезатели мечтаят за трансфер в Италия. При теб със сигурност не е по-различно?

Така е, да. И мога да кажа, че това лято две мои мечти станаха реалност - да играя за мъжкия национален отбор и трансфера в Италия.

Какво би искал да кажеш на феновете?

Да не спират да ни подкрепят, защото заедно можем да постигнем много неща!