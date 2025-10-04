Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. В Правец посрещнаха своя сребърен медалист Преслав Петков

В Правец посрещнаха своя сребърен медалист Преслав Петков

  • 4 окт 2025 | 16:55
  • 243
  • 0

Сребърният медалист от световното първенство - Преслав Петков, бе специален гост днес в Община Правец. Кметът Румен Гунински приветства своя съгражданин с думите: "Добре дошъл у дома! Правец се гордее с теб! Дерзай, по правия път нагоре!"

Община Правец и жителите на града подкрепиха Преслав и националния отбор по време на световното първенство и решителните мачове.

Финалът беше излъчен на живо на голям екран в центъра на града, където стотици споделиха емоцията и бяха горди от постигнатото от родните волейболисти.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

  • 4 окт 2025 | 15:58
  • 1323
  • 1
Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

  • 4 окт 2025 | 14:59
  • 1119
  • 0
Миньор (Перник) изненада Монтана на старта на турнира “Борис Гюдеров”

Миньор (Перник) изненада Монтана на старта на турнира “Борис Гюдеров”

  • 4 окт 2025 | 14:56
  • 968
  • 0
ЦСКА с пълен обрат срещу Левски на турнира "Борис Гюдеров"

ЦСКА с пълен обрат срещу Левски на турнира "Борис Гюдеров"

  • 4 окт 2025 | 14:54
  • 938
  • 0
Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на Марица

Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на Марица

  • 4 окт 2025 | 13:23
  • 559
  • 0
Владо Николов: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота

Владо Николов: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота

  • 4 окт 2025 | 13:12
  • 4837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12272
  • 22
Монтана 0:0 Черно море

Монтана 0:0 Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1689
  • 0
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24214
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2673
  • 1
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3977
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7080
  • 4