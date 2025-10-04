В Правец посрещнаха своя сребърен медалист Преслав Петков

Сребърният медалист от световното първенство - Преслав Петков, бе специален гост днес в Община Правец. Кметът Румен Гунински приветства своя съгражданин с думите: "Добре дошъл у дома! Правец се гордее с теб! Дерзай, по правия път нагоре!"

Община Правец и жителите на града подкрепиха Преслав и националния отбор по време на световното първенство и решителните мачове.

Финалът беше излъчен на живо на голям екран в центъра на града, където стотици споделиха емоцията и бяха горди от постигнатото от родните волейболисти.