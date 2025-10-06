Популярни
  Преслав Петков дебютира с трофей за Ромео (Соренто)

Преслав Петков дебютира с трофей за Ромео (Соренто)

  • 6 окт 2025 | 14:26
  • 628
  • 0

Националът Преслав Петков и новият му отбор Ромео (Соренто) стартираха сезона с трофей. Воденият от Никола Еспозито тим спечели четвъртото издание на надпреварата "Мемориал Роландо ди Мео", която се проведе в "Пала Якадзи" в Аверса.

Отборът записа два успеха - над домакините от Аверса и Гайа Неапол, с по 2:1 гейма.

Центърът дебютира за Соренто след изявите си с "лъвовете" на световното първенство и спечелените сребърни медали.

Това бе третата победа в предсезонната подготовка - след 3:1 гейма над Ринашита Лагонегро преди седмица.

