Николай Христозов: Да продължим напред

  • 7 окт 2025 | 15:51
  • 364
  • 0

Утре, Сливнишки герой (Сливница) приема Ботев (Ихтиман) във финала на Област София от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Излизаме срещу един от добрите отбори. Имат качествени и опитни футболисти. Колкото повече мачове играем срещу такива съперници, толкова по-добре за младите момчета в нашия състав, защото трупат ценен опит. Знаем че, ще ни е изключително трудно. Няма притеснение. Играем на нашия стадион. Искаме да затвърждаваме възходящото си представяне. Победителят ще се излъчи в предстоящия двубой. Амбицирани сме да продължим напред в турнира. Ще направим възможното да отстраним Ботев (Ихтиман)“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя. 

