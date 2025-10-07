Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев посочи пред Sportal.bg какво ще даде най-голям тласък на българския волейбол след страхотното представяне на мъжкия ни национален отбор на Световното първенство във Филипините и спечелването на сребърния медал.

Според легендата на родния волейбол повишаването на интереса от страна на децата към този спорт, е най-важното постижение на националите.

“Най-важното - огромният интерес към момента от децата, които искат да се запишат да играят волейбол. Еуфорията ще отмине, но ефектът е, че ще има хиляди деца, които ще искат да тренират волейбол. Почти навсякъде, във всеки един клуб, има огромен интерес.

Но в България трябва да има малко повече зали, които са тренировъчни. Едно огромно хале с 12-14-16 игрища. Разходите така ще са много по-малки, защото имаш едно единствено хале.

Хубавото е, че този интерес го има, колкото повече деца спортуват, толкова повече имаме шанс една част да станат изявени волейболисти”, сподели в предаването Block Out на Sportal.bg Ганев.

