Фабиен ще бъде готов след паузата

Фланговият нападател на Левски Карл Фабиен ще бъде на разположение на спортно-техническия щаб след паузата в първенството.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Припомняме, че той се контузи при гостуването на Локомотив (Пловдив), загубено с 0:1. След това той пропусна победите над Ботев (Пд) (1:0) и Берое (3:1). Французинът бе тормозен от мускулен проблем. Очаква се Фабиен да бъде на линия за гостуването на Черно море. Визитата на "Тича" е на 19 октомври, неделя, от 17:30 часа.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък се отказа от провеждането на контрола по време на прекъсването в шампионата.

"Сега е време за две неща - първо да починем, после да продължим с тренировките през седмицата. После кратка почивка и се връщаме към подготвителния процес".

В следващите дни испанецът няма да може да разчита на пълна група, защото в отбора има доста национали.