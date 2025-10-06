Популярни
Фабиен ще бъде готов след паузата

  • 6 окт 2025 | 09:09
  • 468
  • 0

Фланговият нападател на Левски Карл Фабиен ще бъде на разположение на спортно-техническия щаб след паузата в първенството.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Припомняме, че той се контузи при гостуването на Локомотив (Пловдив), загубено с 0:1. След това той пропусна победите над Ботев (Пд) (1:0) и Берое (3:1). Французинът бе тормозен от мускулен проблем. Очаква се Фабиен да бъде на линия за гостуването на Черно море. Визитата на "Тича" е на 19 октомври, неделя, от 17:30 часа.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък се отказа от провеждането на контрола по време на прекъсването в шампионата.

"Сега е време за две неща - първо да починем, после да продължим с тренировките през седмицата. После кратка почивка и се връщаме към подготвителния процес".

В следващите дни испанецът няма да може да разчита на пълна група, защото в отбора има доста национали.

