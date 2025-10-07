Популярни
Джак Дуън може да напусне Алпин за сезон 2026

  • 7 окт 2025 | 12:49
  • 387
  • 0

Джак Дуън, който започна сезона във Формула 1 като титуляр за Алпин, но след това бързо беше сменен от Франко Колапинто, може да напусне френския тим след края на сезона. Шансовете на Дуън да е отново титуляр при Флавио Бриаторе не са особено големи, като пред него при избора са Колапинто и Паул Арон.

Според непотвърдена информация, Дуън може да премине в Хаас, където догодина да е резервен пилот и да се бори за титулярно място в следващите сезони.

В Алпин все още не са решили кой ще партнира на Пиер Гасли догодина, но се предполага, че Колапинто е фаворит, особено ако така чаканите аржентински спонсори най-после се появят на хоризонта.

Снимки: Gettyimages

