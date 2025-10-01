Популярни
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

  • 1 окт 2025 | 12:31
  • 563
  • 0
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс от подготвителния лагер на тима поради лека контузия.

Джеймс има "леко раздразнение на нерва в седалищния мускул", уточни треньорът Джей Джей Редик след заниманието в тренировъчния комплекс на Лейкърс.

Той ще стане първият играч в историята на НБА, играл 23 сезона, когато Лос Анджелис Лейкърс открие редовния сезон на 21 октомври срещу Голдън Стейт. Именно този мач е целта за Джеймс и Лейкърс, които ще работят заедно, за да се справят с натоварването на 40-годишната суперзвезда срещу контузии и умора, особено по време на тренировъчния лагер.

ЛеБрон Джеймс беше избран във втория отбор на Националната баскетболна асоциация през миналата година, след като постигна средно по 24.4 точки, 8.2 асистенции и 7.8 борби, като същевременно остана до голяма степен здрав и игра в 70 мача.

Редик подчерта, че Лейкърс искат да запазят Джеймс възможно най-дълго в добро здравословно състояние през целия сезон, с цел да бъдат подготвени за плейофите.

