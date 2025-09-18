Популярни
ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

  • 18 сеп 2025 | 16:10
  • 507
  • 0
Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

Бившият център Олдън Полинайс направи интересно изказване, свързано с едно от най-големите имена в историята на НБА - крилото на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Според бившия играч на Сиатъл Суперсоникс, ЛА Клипърс, Детройт Пистънс, Сакраменто Кингс и Юта Джаз, ЛеБрон не умее да поема вината, когато отборът му губи.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

“Едно нещо, което винаги съм мразел, що се отнася до ЛеБрон, е, че когато отборът му печели, заслугата е негова. Но когато отборът пада - вината е на другите играчи. Винаги съм мразел тази версия за нещата. Можеше да говорим повече за величието му, ако някой ден той беше казал: “Вината е моя”. Поне веднъж да беше казал: “Вината е моя”.

ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич
ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

За мен, това е проблемът. Пак ще кажа - един от най-великите в историята, един от най-великите, признавам. Фен съм. Обичам Лерон Джеймс, хора. Но, по дяволите, фактите са си факти. Реалността си е реалност”, сподели 60-годишният Полинайс, цитиран от lakersdaily.com.

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6626
  • 6
Появи се свободен кандидат за селекционер на Сърбия

Появи се свободен кандидат за селекционер на Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 14:48
  • 635
  • 0
Пау Гасол се възхити на Янис: Да играеш за страната си е нещо специално

Пау Гасол се възхити на Янис: Да играеш за страната си е нещо специално

  • 18 сеп 2025 | 13:01
  • 413
  • 0
Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

  • 18 сеп 2025 | 12:48
  • 374
  • 0
Лука Дончич: Коби Брайънт ми каза да се пазя, защото съм европеец... беше прав

Лука Дончич: Коби Брайънт ми каза да се пазя, защото съм европеец... беше прав

  • 18 сеп 2025 | 12:31
  • 1613
  • 0
Словесна престрелка в НБА! Трей Йънг отговори на провокатора Пат Бевърли с триминутно видео

Словесна престрелка в НБА! Трей Йънг отговори на провокатора Пат Бевърли с триминутно видео

  • 18 сеп 2025 | 11:57
  • 576
  • 0
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16719
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8492
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7110
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406610
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6626
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10722
  • 1