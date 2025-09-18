Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

Бившият център Олдън Полинайс направи интересно изказване, свързано с едно от най-големите имена в историята на НБА - крилото на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Според бившия играч на Сиатъл Суперсоникс, ЛА Клипърс, Детройт Пистънс, Сакраменто Кингс и Юта Джаз, ЛеБрон не умее да поема вината, когато отборът му губи.

“Едно нещо, което винаги съм мразел, що се отнася до ЛеБрон, е, че когато отборът му печели, заслугата е негова. Но когато отборът пада - вината е на другите играчи. Винаги съм мразел тази версия за нещата. Можеше да говорим повече за величието му, ако някой ден той беше казал: “Вината е моя”. Поне веднъж да беше казал: “Вината е моя”.

За мен, това е проблемът. Пак ще кажа - един от най-великите в историята, един от най-великите, признавам. Фен съм. Обичам Лерон Джеймс, хора. Но, по дяволите, фактите са си факти. Реалността си е реалност”, сподели 60-годишният Полинайс, цитиран от lakersdaily.com.