Бивш играч на Ливърпул обясни защо през лятото предпочете трансфер в Байер (Леверкузен)

  6 окт 2025 | 20:41
  • 1463
  • 0

Английският защитник Джаръл Куанса е напуснал Ливърпул в посока германския Байер Леверкузен в търсене на повече игрово време и ново предизвикателство в различна среда, заяви той на пресконференция. 22-годишният футболист, който е част от националния състав по футбол на Англия за двата мача, които предстоят този месец, записа 58 срещи за Ливърпул, но само четири през миналия сезон, преди да подпише петгодишен договор с клуба от Бундеслигата.

"Просто исках да продължа да се развивам по начин, при който като млад централен защитник се нуждая от мачове, за да се усъвършенствам", каза Куанса. "Очевидно се учих от някои от най-добрите играчи около мен по време на престоя ми в Ливърпул и възможността да правя това беше много добра за кариерата ми. Но сега съм на 22, навършвам 23 и ще ми трябват стотици мачове, за да бъда там, където искам да бъда", добави английският национал.

Байер удължи положителната си серия срещу Унион
Байер удължи положителната си серия срещу Унион

Джаръл Куанса игра във всички девет мача на Байер Леверкузен този сезон и отбеляза гол при дебюта си в Бундеслигата за победата с 2:1 над Хофенхайм.

"Беше добре за мен да направя тази крачка и да отида в чужбина. Когато си в отбор като Ливърпул, игровото време не е обещано, защото футболисти от световна класа са навсякъде по терена. Исках място, където знам, че могат да ми се доверят, че понякога мога да правя грешки и мога да се развивам", заяви още той.

Куанса беше част от отбора на Англия, който спечели Европейското първенство за младежи до 21 години през юни, но все още не е дебютирал за мъжкия тим.

"Чувството не е странно, наистина съм щастлив да съм тук", коментира той и допълни: "Надявам се, че това е нещо, което ще постигна - мач за Англия."

Националния отбор на Англия ще бъде домакин на Уелс в приятелски мач в четвъртък на стадион "Уембли", преди да се отправи към Рига, за да играе срещу Латвия на 14 октомври в квалификационен двубой за следващото Световно първенство.

Снимки: Gettyimages

