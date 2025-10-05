Левски поздрави Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес празнува рожден ден днес. Специалистът навършва 44 години, а от клуба излязоха със специален пост в социалните мрежи.

Ето какво пишат “сините”:

Днес старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес навършва 44 години.

Специалистът пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през януари и бързо накара "сините" фенове да го заобичат с работохолизма и страстта си към играта.

Под негово ръководство "Левски" се класира за европейските клубни турнири, където направи забележителни мачове през лятото, а в същото време се представя отлично и в Първа лига през настоящия сезон.

ПФК "Левски" пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и много успехи със синия тим.