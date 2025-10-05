Мали привика Мустафа Сангаре

Популярни
  5 окт 2025 | 10:22
Нападателят на Левски Мустафа Сангаре беше повикан в националния отбор на Мали за предстоящите световни квалификации. Той попадна в списъка за мачовете с Чад (гостуване) и Мадагаскар (домакинство). Първата среща е на 8 октомври, а втората – на 12 октомври.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Сангаре все още няма гол за страната си. За сметка на това пък влезе във форма в efbet Лига. Той се разписа в последните два мача на Левски. Първо донесе победата над Ботев (Пловдив) на „Колежа“ с 1:0, а вчера вкара и при успеха с 3:1 над Берое на „Герена“, откривайки резултата.

