ЦСКА спечели Купа “Борис Гюдеров”

Волейболистите на ЦСКА спечелиха 25-ото издание на мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“, който се провежда в едноименната зала в Перник. Воденият от Александър Попов тим записа два успеха и една загуба в надпреварата, която се проведе в рамките на три дни.
Първо "червените" победиха вечния съперник Левски в пет гейма след обрат. Във втория ден на турнира надиграха с 3:0 гейма домакина Миньор, а днес отстъпиха с 2:3 гейма на Монтана. Това обаче се оказа достатъчно за триумфа и с актив от 6 точки "армейците" грабнаха Купата.
Втори останаха домакините с актив от 5 точки и баланс 2:1. Трети е Левски София също с 5 точки, но от една победа и две загуби.
Четвърти е съставът на Монтана с 3 точки и също една победа и две загуби.
Всеки участник в напредварата излъчи по един състезател, който бе отличен с индивидуална награда като най-полезен за отбора си. Бяха раздадени и още няколко индивидуални награди.
Тодор Костов - ЦСКА
Стефан Маринов - Миньор
Тодор Скримов - Левски София
￼Виктор Жеков - Монтана
Най-добър разпределител - Висенте Монфорт (ЦСКА)
Най-перспективен състезател - Димитър Пейчинов (Левски)
Най-млад състезател - Димитър Денчов (Миньор)
Класиране:
1. ЦСКА
2. Миньор
3. Левски
4. Монтана