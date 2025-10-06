ЦСКА спечели Купа “Борис Гюдеров”

Волейболистите на ЦСКА спечелиха 25-ото издание на мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“, който се провежда в едноименната зала в Перник. Воденият от Александър Попов тим записа два успеха и една загуба в надпреварата, която се проведе в рамките на три дни.

Първо "червените" победиха вечния съперник Левски в пет гейма след обрат. Във втория ден на турнира надиграха с 3:0 гейма домакина Миньор, а днес отстъпиха с 2:3 гейма на Монтана. Това обаче се оказа достатъчно за триумфа и с актив от 6 точки "армейците" грабнаха Купата.

Втори останаха домакините с актив от 5 точки и баланс 2:1. Трети е Левски София също с 5 точки, но от една победа и две загуби.

Миньор (Перник) победи Левски и завърши втори на “Борис Гюдеров”

Четвърти е съставът на Монтана с 3 точки и също една победа и две загуби.

Монтана обърна ЦСКА с 3:2 и завърза интригата на “Борис Гюдеров”

Всеки участник в напредварата излъчи по един състезател, който бе отличен с индивидуална награда като най-полезен за отбора си. Бяха раздадени и още няколко индивидуални награди.

Тодор Костов - ЦСКА

Стефан Маринов - Миньор

Тодор Скримов - Левски София

￼Виктор Жеков - Монтана

Най-добър разпределител - Висенте Монфорт (ЦСКА)

Най-перспективен състезател - Димитър Пейчинов (Левски)

Най-млад състезател - Димитър Денчов (Миньор)

Класиране:

1. ЦСКА

2. Миньор

3. Левски

4. Монтана