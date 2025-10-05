Монтана обърна ЦСКА с 3:2 и завърза интригата на “Борис Гюдеров”

Волейболистите на Монтана завършиха с успех участието си на 25-oто издание на турнира "Борис Гюдеров" и завърза интригата за трофея. Воденият от Даниел Пеев тим надделя над ЦСКА с 3:2 (21:25, 14:25, 25:12, 25:19, 15:10) в първи двубой от третия състезателен ден на надпреварата в Перник.

Така "червените" ще чакат развоя на срещата между Левски София и домакина Миньор.

До момента "армейците" имат два успеха - над вечния съперник с 3:2 гейма и над Миньор с 3:0 гейма.

Състезателите на Даниел Пеев пък се поздравиха с първа победа, след като не можаха да се справят с домакините на старта и загубиха след пълен обрат. След това отстъпиха на Левски в три гейма.

продължиха да диктуват положението. След средата обаче - 15:10, лека-полека противникът намали изоставането си, като изравни и в крайна сметка успя и да обърне (18:16). "Червените" не допуснаха да бъдат преодолени, въпреки че на моменти тимът от Северозапада стоеше близо. Така те поведоха в срещата.

"Армейците" стартираха с повече от добра преднина - 4:0, като доминираха в следващите минути и се откъснаха от съперника. Столичани бяха пълен хегемон, като оставиха монтанчани на едва 14 точки.

Лошият развой на двубоя в първите два гейма изглежда мобилизира момчетата на Даниел Пеев, които набраха инерция и дръпнаха с 8:1. ЦСКА успя да намали разликата след серия, но не се случи нищо повече. Така Монтана намали пасива си на 1:2 гейма.

Четвъртата част отново бе под диктовката на състезателите от Северозапада, които отново бяха пълен хегемон. В ключовите моменти (23:16) "армейците" намалиха част от разликата, но не успяха да преодолеят водения от Даниел Пеев тим. Така мачът влезе в тайбрек.

Там двата отбора започнаха равностойно, след което Монтана взе превес (8:4) и продължи да доминира. Без проблем волейболистите от Северозапада спечелиха срещата след атака на Виктор Жеков.