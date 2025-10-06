Миньор (Перник) победи Левски и завърши втори на “Борис Гюдеров”

Волейболистите на Миньор (Перник) записаха втори успех на турнира "Борис Гюдеров" и завършиха на втората позиция. Воденият от Адриан Аначков тим надделя над Левски София с 3:2 (18:25, 25:16, 20:25, 25:23, 15:10) в последния двубой от надпреварата в миньорския град.

"Сините" завършват трети, с една победа и две загуби и 5 точки. Те играха с изцяло юношески състав по решение на клуба.

Двата отбора тръгнаха равностойно, след което постепенно "сините" набраха инерция (8:6). Те продължиха да доминират в следващите минути и до края не допуснаха да бъдат преодолени.

Перничани тръгнаха ударно във втората част, повеждайки с 8:1. Грешките и колебанията в полето на столичани продължиха, от своя страна преднината на домакините се увеличи. Така резултатът бе изравнен.

Третият гейм започна с игра точка за точка, след което "сините" набраха инерция (8:6). Те поддържаха стабилна преднината, но в ключовите моменти Виктор Костадинов и съотборниците му намалиха изоставането си (18:20). Не се случи нищо повече и състезателите на Николай Желязков си върнаха водачеството в срещата.

Решителната четвърта част бе под доминацията на домакините, подобно на втората част. Така мачът влезе в тайбрек.

Там перничани взеха преднина от самото начало и не допуснаха да се случи обрат.