ЦСКА гони рекорд - пети различен футболист сложи капитанската лента

ЦСКА гони нов рекорд. „Червените“ може да влязат в книгата за рекордите на „Гинес“ за най-много капитани, които са извеждали тима от първата минута в рамките на един сезон. Снощи лентата кацна на ръката на Теодор Иванов. Така той стана играч №5, на когото се падна честта да изведе съотборниците си от тунела.

До този момент лентата носиха Лиъм Купър, Бусато, Лапеня и Турицов. Трима от въпросните играчи все още са в ЦСКА, но Христо Янев реши да даде най-голямата отговорност на един от най-младите играчи, какъвто е Теодор Иванов. Както е известно, той дойде през лятото от ЦСКА 1948. Успоредно с това при ЦСКА се завърна и баща му Валентин Илиев. Той в момента е начело на втория тим на „червените“.