Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта

Ландо Норис даде своята версия за инцидента между него и съотборника му Оскар Пиастри в третия завой на състезанието за Гран При на Сингапур.

Британецът беше много агресивен на старта и още при самото потегляне изпревари Андреа Кими Антонели, а след това пробва атака и срещу своя съекипник в Макларън. Британецът позиционира своята кола от вътрешната страна на почти обратния трети завой, но загуби за момент контрол върху болида си и се стигна до контакт с Пиастри, който почти се удари в стената.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view 👀⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Веднага след финала завършилият трети Норис обясни случилото се с влагата, която беше по пистата в резултат на поройния дъжд, който се изсипа по-малко от два часа преди старта. Британецът също така коментира и цялостното си представяне днес и призна, че реално не е имал шанс да изпревари Макс Верстапен за второто място, въпреки че прекара голяма част от състезанието плътно зад световния шампион.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

„Беше хлъзгаво, на доста места все още беше влажно, но това са състезанията. Заех вътрешната траектория и трябваше да направя лека корекция, нищо повече. Добро състезание.



„След това Макс не допусна нито едно грешка. Независимо дали се чувствах добре, или не, аз дадох всичко от себе си днес. Имах няколко шанса, в които бяхме един до друг, но тук е много трудно да се направят изпреварвания. Искаше ни се да се пробваме и срещу Джордж, защото темпото ни изглеждаше силно. Но аз съм доволен с моето представяне. Напреднах с две позиции и като отбори си гарантирахме титлата за втора поредна година, така че съм доволен“, заяви Норис.

