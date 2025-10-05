Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри говори много внимателно днес за инцидента със съотборника му Ландо Норис в третия завой след старта на Гран При на Сингапур.

По радиото в хода на надпреварата Пиастри прозвуча много ядосано и дори попита дали вече е прието Ландо да го удря на пистата, но след това пред медиите звучеше много по-обрано.

„Трябва да прегледам отново повторенията на ситуацията, за да разбера какво точно се случи – обясни Пиастри. – Основното е, че не искаме двете ни коли да се удрят. Ще го прегледам отново случката и тогава ще правя заключения.

„По радиото бях ядосан, защото това е първа обиколка, напрежението е високо. От тима искат да споделяме нашето мнение за всяка ситуация, направих го, но съм сигурен, че ще обсъдим по-късно всичко с тима.

„Коментирахме ситуацията в продължение на 2 обиколки, не много, може би по телевизията са излъчили това общуване по-късно, след това влязох в ритъма ми на каране, но заради позицията ми на пистата не можех да направя нищо повече.“

Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха трети и четвърти днес, което гарантира втора поредна световна титла при конструкторите на Макларън в последните два сезона.

