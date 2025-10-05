Берое отбеляза деня на Стара Загора

Берое отбеляза деня на Стара Загора с публикация в социалните мрежи. На този ден през 1879 година градът възкръсва от пепелта и започва новия си живот. Тази дата е символ на възраждането, на силния дух и непреклонната воля на старозагорци да съградят отново своя дом - по-красив, по-модерен и по-жив от всякога.

"Това е денят на Стара Загора! С гордост празнуваме нашия град, град, който се издигна от пепели и ни даде дом", написаха заралии.