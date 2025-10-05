Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое отбеляза деня на Стара Загора

Берое отбеляза деня на Стара Загора

  • 5 окт 2025 | 15:47
  • 371
  • 0

Берое отбеляза деня на Стара Загора с публикация в социалните мрежи. На този ден през 1879 година градът възкръсва от пепелта и започва новия си живот. Тази дата е символ на възраждането, на силния дух и непреклонната воля на старозагорци да съградят отново своя дом - по-красив, по-модерен и по-жив от всякога. 

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

"Това е денят на Стара Загора! С гордост празнуваме нашия град, град, който се издигна от пепели и ни даде дом", написаха заралии.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

  • 5 окт 2025 | 16:23
  • 5000
  • 9
Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

  • 5 окт 2025 | 14:24
  • 6304
  • 15
Травма в СФК Раковски

Травма в СФК Раковски

  • 5 окт 2025 | 11:05
  • 536
  • 0
Контузия в Ботев (Ихтиман)

Контузия в Ботев (Ихтиман)

  • 5 окт 2025 | 10:54
  • 620
  • 1
Левски поздрави Хулио Веласкес

Левски поздрави Хулио Веласкес

  • 5 окт 2025 | 10:34
  • 2396
  • 4
Тодор Янчев обяви списъка с извикани футболисти за младежкия национален отбор

Тодор Янчев обяви списъка с извикани футболисти за младежкия национален отбор

  • 5 окт 2025 | 10:27
  • 4444
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

Добруджа 0:1 Арда, Карагарен се разписа след груба вратарска грешка

  • 5 окт 2025 | 16:23
  • 5000
  • 9
Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла и отново напрежение в Макларън

Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла и отново напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 7956
  • 2
11-те на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

11-те на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

  • 5 окт 2025 | 16:18
  • 1140
  • 0
Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 19757
  • 152
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

  • 5 окт 2025 | 14:16
  • 4745
  • 4
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 10627
  • 6