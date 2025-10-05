Дамян Колев: Играхме финал на световно първенство, гордеем се с това

Световният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Любо Ганев: Групата ни е най-тежката, но разчитам да продължим във втората фаза

Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

„Първо искам да кажа здравейте на всички. За мен е удоволствие да съм тук. Ние работим здраво и мечтаем много, ще дадем всичко от себе си”, заяви Дамян Колев преди да се включи в церемонията по тегленето на жребия.

„Това беше много емоционален момент за мен и за съотборниците ми. Играхме финал на световно първенство, гордеем се с това. Надявам се сега да стигнем до финала на ЕвроВолей“, добави Дамян Колев.