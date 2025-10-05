Любо Ганев: Групата ни е най-тежката, но разчитам да продължим във втората фаза

Мъжкият национален отбор на България по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство, научи съперниците си за европейското първенство догодина. Тимът ни е съдомакин на надпреварата, която ще се проведе от 10 до 26 септември.

Президентът на БФВ Любомир Ганев заяви след жребия, че групата ни е най-тежката, и, че очаква отборът да продължи във втората фаза.

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

"Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите".

"Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това за европейското първенство с пълна сила.

Надявам се на пълни зали, а пък те (момчетата) ще ни зарадват", добави Ганев.