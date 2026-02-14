Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

  • 14 фев 2026 | 18:24
  • 734
  • 1
Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

Волейболистките на Драгоман постигнаха 3-а поредна победа в женската "Demax+" лига, след като надиграха чисто като домакини Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:12, 26:24) в среща от 14-ия кръг на първенството.

По този начин тимът на Антон Петров остава на 6-о място във временното класиране със 7 победи, 7 загуби и 20 точки. Дея спорт пък е на предпоследната 9-а позиция в подреждането със само 2 победи, 12 загуби и 7 точки.

Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС
Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС

В следващия 15-и кръг Драгоман ще гостува на ЦСКА, а бургазлийки са домакини на шампиона Марица (Пловдив). Мачовете са съответно в петък (20 февруари) от 16,00 часа и в събота (21 февруари) от 17,00 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

  • 13 фев 2026 | 22:42
  • 1220
  • 1
Мирослав Живков: Не ни се получи играта

Мирослав Живков: Не ни се получи играта

  • 13 фев 2026 | 22:09
  • 829
  • 4
Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

  • 13 фев 2026 | 21:40
  • 960
  • 0
Левски разгроми Берое в efbet Супер Волей

Левски разгроми Берое в efbet Супер Волей

  • 13 фев 2026 | 20:55
  • 7241
  • 7
Пирин с драматична победа над Монтана

Пирин с драматична победа над Монтана

  • 13 фев 2026 | 20:37
  • 1587
  • 6
ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

  • 13 фев 2026 | 20:30
  • 3778
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 76897
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 11057
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 11058
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24803
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36526
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5687
  • 1