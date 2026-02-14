Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

Волейболистките на Драгоман постигнаха 3-а поредна победа в женската "Demax+" лига, след като надиграха чисто като домакини Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:12, 26:24) в среща от 14-ия кръг на първенството.

По този начин тимът на Антон Петров остава на 6-о място във временното класиране със 7 победи, 7 загуби и 20 точки. Дея спорт пък е на предпоследната 9-а позиция в подреждането със само 2 победи, 12 загуби и 7 точки.

В следващия 15-и кръг Драгоман ще гостува на ЦСКА, а бургазлийки са домакини на шампиона Марица (Пловдив). Мачовете са съответно в петък (20 февруари) от 16,00 часа и в събота (21 февруари) от 17,00 часа.